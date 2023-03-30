Пентагон сообщил о подготовке семи тысяч украинских военных

На полигонах в Соединенных Штатах прошли тренировки более семи тысяч украинских военных, уточнили в Пентагоне. В ведомстве отметили, что 11 тысяч бойцов ВСУ подготовили союзники Вашингтона.

Сейчас в США тренируются 65 украинских военных. Их готовят к применению зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Сенатор от Республиканской партии США Джим Риш выступил против передачи Украине ядерного оружия. Такой шаг парламентарий назвал табу для Вашингтона.

Украинские солдаты слабо мотивированы и бегут со своих позиций. Об этом сообщил ветеран армии США и писатель Ноктис Дрейвен, пишет НСН.

