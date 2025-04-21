Путин потребовал уравнять в льготах военных и бойцов в приграничье
Следует уравнять в выплатах и льготах с другими военнослужащими бойцов в приграничье, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов, сообщила Lenta.ru.
На мероприятии главе государства сообщили, что среди добровольцев подразделения «Барс» были те, кто под обстрелами защищал население Белгородской области.
«Что касается "Барсов" и других подразделений подобного рода, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно сделаем так, чтобы все функционировало и чтобы все льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом», — отметил президент.
Ранее Путин заявил, что украинская армия устроила на гражданском объекте в Одесской области ракетные испытания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru