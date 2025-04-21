Путин заявил о рисках для граждан при задержке индексации тарифов ЖКХ
Президент России Владимир Путин предупредил о негативных последствиях несвоевременной индексации тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что подобные задержки могут привести к резкому росту затрат для населения. Об этом он заявил в ходе встречи с главами муниципальных образований российских регионов.
Глава государства подчеркнул, что промедление с пересмотром тарифов чревато серьtзной нагрузкой на семейные бюджеты.
По его словам, в случае затягивания решения вопроса на год или более, последующее повышение цен становится крайне болезненным и требует вмешательства федеральных властей.
Путин отметил, что такие «удары по карману граждан» ничем не оправданы и их следует избегать через своевременное и планомерное регулирование в сфере ЖКХ, передает «Радиоточка НСН».
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