США выделили Киеву 625 млн долларов
Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Белый дом.
Речь шла, в том числе о выделении Украине очередной партии военной помощи на 625 млн долларов. Лидер США пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Отмечается, что в пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили.
Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи, какие собираются отправлять США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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