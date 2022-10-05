США выделили Киеву 625 млн долларов

Речь шла, в том числе о выделении Украине очередной партии военной помощи на 625 млн долларов. Лидер США пообещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Отмечается, что в пакет войдут дополнительное вооружение и снаряжение, включая HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронированные автомобили.

Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи, какие собираются отправлять США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

