Пентагон: Применение Украиной дальнобойных ракет не затронет аэродромы России
Вашингтон считает, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть военные аэродромы России, сообщила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
Так она ответила на вопрос о том, почему американские власти не передают Киеву вооружения с высокой дальностью поражения.
Сингх указала, что 90% самолетов, задействованных в спецоперации на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных Киеву территорий.
Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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