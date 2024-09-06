Пентагон: Применение Украиной дальнобойных ракет не затронет аэродромы России

Так она ответила на вопрос о том, почему американские власти не передают Киеву вооружения с высокой дальностью поражения.

Сингх указала, что 90% самолетов, задействованных в спецоперации на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных Киеву территорий.

Ранее стало известно, что в НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

