Белый дом оставил без комментариев сообщения о поставках дальнобойных ракет Киеву
В Совете национальной безопасности США отказались комментировать сообщения о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность поставки Вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности, сообщает РИА Новости.
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома не стал давать комментарии.
Ранее СМИ заявили, что американская администрация открыта для поставок Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. В настоящее время окончательное решение не принято.
Ранее стало известно, что Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru