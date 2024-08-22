Белый дом оставил без комментариев сообщения о поставках дальнобойных ракет Киеву

В Совете национальной безопасности США отказались комментировать сообщения о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность поставки Вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности, сообщает РИА Новости.

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Представитель Совета нацбезопасности Белого дома не стал давать комментарии.

Ранее СМИ заявили, что американская администрация открыта для поставок Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. В настоящее время окончательное решение не принято.

Ранее стало известно, что Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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