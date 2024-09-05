Столтенберг: В НАТО обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет

Страны НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, у Киева должна быть возможность поражать военные объекты на российской территории.

«Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», - сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что Киев не обсуждал с блоком заранее свои планы нападения на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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