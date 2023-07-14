Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал он. Отмечается, что эти боеприпасы отправили не только США, но и другие страны.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

