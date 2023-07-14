Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов
Переданные Киеву кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы операций объединенного штаба Министерства обороны США Дугласа Симса.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал он. Отмечается, что эти боеприпасы отправили не только США, но и другие страны.
Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы МИД провел с турецкой стороной переговоры по зерновой сделке
- Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов
- Экс-разведчик США Риттер назвал Великобританию обузой для НАТО
- Дефицит бюджета США превысил прогноз
- Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ
- Замглавы Минцифры Паршина поместили под домашний арест
- Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки
- Пентагон заявил о несвоевременности передачи Украине F-16
- Эрдоган понадеялся на переговоры с Путиным до завершения зерновой сделки
- Суд отправил под домашний арест взяткодателя по делу Паршина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru