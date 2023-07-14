Пентагон подтвердил передачу Киеву кассетных боеприпасов

Переданные Киеву кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы операций объединенного штаба Министерства обороны США Дугласа Симса.

Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — сказал он. Отмечается, что эти боеприпасы отправили не только США, но и другие страны.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский также заявил, что Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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