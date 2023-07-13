В ВСУ подтвердили получение от США кассетных бомб

Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий. Об этом заявил командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский, передает CNN.

По его словам, эти боеприпасы существенно могут поменять положение на поле боя.

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«Благодаря кассетным снарядам Украина получит преимущество, так как это очень мощное оружие», - отметил генерал.

Он уточнил, что районы применения такого оружия будут определены высшим руководством страны.

Тарнавский пообещал, что ВСУ не будут использовать кассетные боезаряды в густонаселенных районах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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