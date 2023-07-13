В ВСУ подтвердили получение от США кассетных бомб
Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий. Об этом заявил командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский, передает CNN.
По его словам, эти боеприпасы существенно могут поменять положение на поле боя.
«Благодаря кассетным снарядам Украина получит преимущество, так как это очень мощное оружие», - отметил генерал.
Он уточнил, что районы применения такого оружия будут определены высшим руководством страны.
Тарнавский пообещал, что ВСУ не будут использовать кассетные боезаряды в густонаселенных районах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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