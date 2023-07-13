В ВСУ подтвердили получение от США кассетных бомб

Вооруженные силы Украины получили от США кассетные бомбы, которое пока ещё не были применены в ходе боевых действий. Об этом заявил командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский, передает CNN.

По его словам, эти боеприпасы существенно могут поменять положение на поле боя.