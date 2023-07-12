Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам
Киев будет применять кассетные боеприпасы только по военным целям. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что такие боеприпасы будут использоваться на «временно оккупированных территориях Украины». По словам Зеленского, применение кассетных боеприпасов будет контролируемо.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличат возможности ВСУ. По его словам, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru