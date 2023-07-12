Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы лишь по военным объектам

На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что такие боеприпасы будут использоваться на «временно оккупированных территориях Украины». По словам Зеленского, применение кассетных боеприпасов будет контролируемо.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН заявил, что кассетные боеприпасы увеличат возможности ВСУ. По его словам, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, сообщает «Радиоточка НСН».

