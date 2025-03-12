Глава разведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

США возобновили обмен разведданными с Украиной. Об этом заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард.

«По указанию президента [США Дональда Трампа] пауза в обмене разведданными с Украиной завершена», - написала она в соцсети Х.

Как отметила Габбард, благодаря Трампу окончание кровопролитного украинского конфликта стало «на один значительный шаг ближе».

Ранее представители США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам обсуждений Киев выразил готовность пойти на 30-дневное прекращение огня при согласии России. После переговоров Вашингтон заявил о возобновлении обмена разведданными с Украиной и разморозке военной помощи ВСУ, напоминает RT.

