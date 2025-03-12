Глава разведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной
США возобновили обмен разведданными с Украиной. Об этом заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард.
«По указанию президента [США Дональда Трампа] пауза в обмене разведданными с Украиной завершена», - написала она в соцсети Х.
Как отметила Габбард, благодаря Трампу окончание кровопролитного украинского конфликта стало «на один значительный шаг ближе».
Ранее представители США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам обсуждений Киев выразил готовность пойти на 30-дневное прекращение огня при согласии России. После переговоров Вашингтон заявил о возобновлении обмена разведданными с Украиной и разморозке военной помощи ВСУ, напоминает RT.
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