Пентагон отказался комментировать сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма
Министерство обороны США считает важным наличие у военных Украины доступа к спутниковой связи, но не комментирует сообщения об отказе бизнесмена и владельца Starlink Илона Маска предоставить украинским Вооруженным силам доступ к Starlink в районе Крыма, сообщил The New York Times пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Что касается Маска и Украины, то я бы рекомендовал обратиться непосредственно к нему», — заявил он.
Ранее стало известно о том, что Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru