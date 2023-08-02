Пентагон отказался комментировать сообщения об ограничении Маском работы Starlink около Крыма

Министерство обороны США считает важным наличие у военных Украины доступа к спутниковой связи, но не комментирует сообщения об отказе бизнесмена и владельца Starlink Илона Маска предоставить украинским Вооруженным силам доступ к Starlink в районе Крыма, сообщил The New York Times пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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«Что касается Маска и Украины, то я бы рекомендовал обратиться непосредственно к нему», — заявил он.

Ранее стало известно о том, что Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:КрымСпецоперацияУкраинаИлон МаскСШАПентагон

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