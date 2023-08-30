Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине
30 августа 202301:01
Кассетные боеприпасы не попали в новый пакет военной помощи США Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Сабрину Сингх.
«Что касается включения боеприпасов двойного назначения, то ответ – нет», сказала она.
США выделили новый пакет военный помощи Украине. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы, ПВО и HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru