Пентагон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

Кассетные боеприпасы не попали в новый пакет военной помощи США Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны Сабрину Сингх.

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«Что касается включения боеприпасов двойного назначения, то ответ – нет», сказала она.

США выделили новый пакет военный помощи Украине. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы, ПВО и HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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