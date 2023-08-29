США объявили о новом пакете военной помощи Украине
29 августа 202320:13
США выделили новый пакет военный помощи Украине. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы, ПВо и HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
В администрации президента уточнили, что сумма нового пакета составит 250 миллионов долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании новых пакетов военной помощи в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru