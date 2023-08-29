США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США выделили новый пакет военный помощи Украине. В него войдут средства для разминирования, боеприпасы, ПВо и HIMARS. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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В администрации президента уточнили, что сумма нового пакета составит 250 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании новых пакетов военной помощи в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова

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