FT: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

Инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности. Об этом сообщила газета Financial Times.

В Пентагоне выразили недовольство темпами контрнаступления ВСУ

По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, есть три ключевых проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, это сложный рельеф местности, методы электронной борьбы российских сил и использование ими беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что президент США Джо Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Указывалось, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ЗападНаступлениеУкраина

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