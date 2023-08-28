FT: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ
Инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности. Об этом сообщила газета Financial Times.
По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, есть три ключевых проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, это сложный рельеф местности, методы электронной борьбы российских сил и использование ими беспилотных летательных аппаратов.
Ранее, 25 августа, сообщалось, что президент США Джо Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Указывалось, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru