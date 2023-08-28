FT: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, есть три ключевых проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Так, это сложный рельеф местности, методы электронной борьбы российских сил и использование ими беспилотных летательных аппаратов.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что президент США Джо Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя. Указывалось, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США, передает «Радиоточка НСН».

