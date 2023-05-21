СМИ: главком ВСУ Залужный появился в эфире после тяжелого ранения
Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный появился в телеэфире после серьезного ранения. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
«На данный момент известно, что Залужный находится в госпитале после серьёзного ранения», - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Залужный получил ранения при ударе российской армии по объекту в Днепропетровской области.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главком ВСУ продолжает исполнять обязанности. По ее словам, информационную волну об исчезновении Залужного запустила Россия, передает «Радиоточка НСН».
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