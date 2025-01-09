Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене
Общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации президента Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
Отмечается, что с начала спецоперации США передали Киеву 65,9 миллиардов долларов.
При этом США выделят очередной пакет военной помощи Украине на $500 млн. Он направлен на снабжение переданных Киеву истребителей F-16, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине.
Власти США признают, что поставки Киеву вооружений, таких как истребители F-16, тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Abrams, не смогли переломить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины, сообщил представитель американской администрации Reuters, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru