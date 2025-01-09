Пентагон назвал объем военной помощи Украине при Байдене

При этом США выделят очередной пакет военной помощи Украине на $500 млн. Он направлен на снабжение переданных Киеву истребителей F-16, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине.

Власти США признают, что поставки Киеву вооружений, таких как истребители F-16, тактические баллистические ракеты ATACMS и танки Abrams, не смогли переломить ситуацию в пользу Вооруженных сил Украины, сообщил представитель американской администрации Reuters, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

