Пекин призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам

По его словам, необходимо немедленно возобновить мирные переговоры, в которых должны участвовать все заинтересованные стороны, «в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками».

Также дипломат обратил внимание на то, что Пекин выступает за уважение суверенитета стран и соблюдение устава ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России в текущей ситуации нет смысла вести переговоры с Украиной. Министр напомнил о заявлениях западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя».

