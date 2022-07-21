Пекин призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам

Власти Китая призвали к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, в том числе между США, их союзниками и Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла КНР в США Цинь Гана.

Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной

По его словам, необходимо немедленно возобновить мирные переговоры, в которых должны участвовать все заинтересованные стороны, «в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками».

Также дипломат обратил внимание на то, что Пекин выступает за уважение суверенитета стран и соблюдение устава ООН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России в текущей ситуации нет смысла вести переговоры с Украиной. Министр напомнил о заявлениях западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры