Пекин призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам
Власти Китая призвали к немедленному перемирию на Украине и возобновлению переговоров, в том числе между США, их союзниками и Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление посла КНР в США Цинь Гана.
По его словам, необходимо немедленно возобновить мирные переговоры, в которых должны участвовать все заинтересованные стороны, «в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками».
Также дипломат обратил внимание на то, что Пекин выступает за уважение суверенитета стран и соблюдение устава ООН.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России в текущей ситуации нет смысла вести переговоры с Украиной. Министр напомнил о заявлениях западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+5 685 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 317 / сут.
- Из горящего дома в Москве эвакуировали около 400 человек
- Евросоюз выделил еще 500 млн евро Украине
- Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды
- Ведущая Региона Тодоренко стала матерью во второй раз
- Пекин призвал к немедленному перемирию на Украине и переговорам
- Сенат выразил доверие премьеру Италии Марио Драги
- ФК «Красава» блогера Савина переехал на Кипр
- США передали Украине 12 из 20 HIMARS
- Жена Зеленского попросила у США оружие
- Квиддич переименуют из-за трансгендерного скандала с Джоан Роулинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru