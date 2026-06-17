Политолог объяснил популярность генерала Лебедя на выборах 1996 года

Кандидата в президенты России на выборах 1996 года генерал-лейтенанта Александра Лебедя воспринимали как человека, способного навести порядок в стране. Об этом рассказал политолог Илья Гращенков в беседе с «Лентой.ру» в рамках спецпроекта «Ельцин против всех».

«У него был такой низкий голос, короткие рубленые фразы, презрение к коррумпированной бюрократии. Складывался образ человека, который может зайти и навести порядок», - отметил эксперт.

По словам Гращенкова, тогда многие граждане скучали по «сталинской руке», и Лебедь подходил на роль главы государства как кандидат, способный вернуть избирателям чувство безопасности и стабильности. Генерал-лейтенант предложил россиянам «образ жесткого военного порядка», который отличался от «хаоса реформ» избранного впоследствии президента Бориса Ельцина и «реставрации СССР» лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Александр Лебедь занял третье место в первом туре президентских выборов 1996 года с 14,52 процента голосов. После первого этапа он был назначен секретарем Совета безопасности с особыми полномочиям и призывал голосовать во втором туре за Ельцина.

Ранее политолог Станислав Бышок заявил, что на выборах в 1996 году россиянам предлагали выбор между вариантами «плохо» и «западло».

