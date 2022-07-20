Лавров: США не дадут Украине вести переговоры с Россией
России в текущей ситуации нет смысла вести переговоры с Украиной, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД заявил в интервью RT и РИА «Новости».
Министр напомнил о заявлениях западных политиков о том, что Киев «должен победить на поле боя».
«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что "достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться"», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД указал, что Запад удерживает украинские власти от любых конструктивных шагов, накачивает Киев оружием и заставляет «все более рискованно» использовать его, отмечает телеканал «360».
По мнению Лаврова, США и Британия хотят превратить конфликт на Украине в «настоящую войну» и «столкнуть Россию с европейскими странами».
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