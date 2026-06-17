Над Россией за два часа уничтожили 44 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 40 дронов ВСУ самолетного типа за два часа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 7.00 до 9.00...перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата», - уточнили в ведомстве.

БПЛА сбили в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, над Краснодарским краем и Московским регионом. Кроме того, дроны уничтожили над водами Черного моря.

Минувшей ночью российские военные ликвидировали над территорией страны 157 украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

