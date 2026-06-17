У экс-ведущего Top Gear Кларксона диагностировали рак

Британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму рака. Об этом пишет Daily Mail.

Экс-ведущий телешоу про автомобили Top Gear сообщил о болезни в своем шоу «Ферма Кларксона». Он поделился, что знал о своем диагнозе с мая.

По словам 66-летнего Кларксона, медики смогли распознать заболевание на ранней стадии.

В 2024 году у Кларксона возникли боли в груди, он перенес операцию на сердце.

Ранее стало известно, что российская актриса Алиса Песоцкая умерла из-за рака, который был слишком поздно обнаружен, пишет 360.ru.

