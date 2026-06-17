У экс-ведущего Top Gear Кларксона диагностировали рак
Британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму рака. Об этом пишет Daily Mail.
Экс-ведущий телешоу про автомобили Top Gear сообщил о болезни в своем шоу «Ферма Кларксона». Он поделился, что знал о своем диагнозе с мая.
По словам 66-летнего Кларксона, медики смогли распознать заболевание на ранней стадии.
В 2024 году у Кларксона возникли боли в груди, он перенес операцию на сердце.
Ранее стало известно, что российская актриса Алиса Песоцкая умерла из-за рака, который был слишком поздно обнаружен, пишет 360.ru.
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