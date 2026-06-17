В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом заявил врио главы региона Александр Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

Отмечается, что украинские войска нанесли удары по области 87 раз.

«В Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения шесть человек. Четверо... продолжают стационарное лечение», - указал Шуваев.

Кроме того, один мужчина был найден погибшим, по предварительным данным, он скончался в результате удара FPV-дрона.

Ранее в Московской области при атаке БПЛА пострадали пятеро взрослых и ребенок, напоминает 360.ru.

