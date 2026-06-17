Лидеры G7 согласовали новые санкции против России на фоне призывов к переговорам
Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Москвой после согласования лидерами стран на саммите G7 новых мер поддержки Киеву и ужесточения санкций против России.
Лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. На саммите во Франции они обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе.
При этом европейцы также уверяют всех в том, что готовы вести мирные переговоры с Москвой по Украине. А Елисейский дворец даже опубликовал видео с саммита G7 под популярный российский трек «Капибара».
ПЛАНЫ ТРАМПА
В общем заявлении стран говорится, что сейчас «наиболее удачный момент» для введения санкций против нефтяного и газового секторов экономики РФ. Вместе с тем лидеры G7 планируют нарастить поставки Украине современных комплексов ПВО, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.
Отмечается, что лидеры стран G7 уверены в том, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает условия для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.
Американский лидер Дональд Трамп также прилетел на саммит во Францию. Он поспешил сообщить всем, что теперь снова возвращается к урегулированию конфликта на Украине после успешной сделки по Ирану.
Он также по традиции положительно оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент Украины рассказал, что попросил у американского коллеги Дональда Трампа лицензии на производство противобаллистических ракет-перехватчиков. По словам украинского лидера, этот вопрос осуждался во время встречи на саммите «Большой семёрки» (G7), однако глава Белого дома не дал окончательного ответа, но «позитивно отнесся» к просьбе.
Обсуждению украинского вопроса был посвящен отдельный блок встреч, украинского лидера Владимира Зеленского в последний момент пригласили на мероприятие, пишут СМИ.
Накануне Зеленский заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться во Франции в рамках G7. Кремль же заявил об отсутствии приглашений от Киева провести встречу Путина и Зеленского на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.
При этом закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Я считаю, что пора находить какую-то новую формулу. Все устали, все хотят, все страдают, кроме китайской экономики. Настало время. Я не знаю, как закончить конфликт без личной встречи Путина с Зеленским, другого варианта в нынешней ситуации нет. Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства, плюс договориться сразу обо всем: мирный договор, архитектура европейской безопасности. Именно эти два человека могут начать решать эти вопросы», - отметил он.
Рар подчеркнул, что посредники в переговорах лишь отстаивают свои личные позиции.
ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной. С чем именно связаны эти надежды, глава правительства не уточнил, при этом после этого он анонсировал новый «пакет» помощи Киеву.
До этого он также говорил, что страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины.
«Мы дали понять американскому президенту Дональду Трампу, что готовы к мирным переговорам», — сказал глава немецкого правительства.
Мерц считает, что европейские государства в составе возможных участников диалога должны быть представлены на встречах наравне с США.
Территории, которые сегодня принадлежат России, должны быть ее частью, Киеву придется это принять, к этому Украину и Европу будет склонять американский лидер Дональд Трамп, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Европейцы выдвигают требования, которые Россия просто не может принять. Поэтому ключ по-прежнему в США. Американский президент Дональд Трамп относится с большим уважением к России и Путину, он хочет сильного партнера в лице России на будущее. Я думаю, что все договорятся по банальной формуле. Территории, которые сегодня принадлежат России, должны быть ее частью. Я не исключаю, что это территории и за пределами Донбасса. Украине и Западу придется на это согласиться. Трамп это предлагает уже давно», - отметил он.
По его словам, Украине предложат восстановление территорий и вступление в ЕС как гарантию безопасности.
Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал готовность воздействовать на Украину и страны Европы с целью достижения мирного урегулирования. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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