Лидеры G7 согласовали новые санкции против России на фоне призывов к переговорам

Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Москвой после согласования лидерами стран на саммите G7 новых мер поддержки Киеву и ужесточения санкций против России. 

Лидеры «Группы семи» (G7) согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкций против России. На саммите во Франции они обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе.

При этом европейцы также уверяют всех в том, что готовы вести мирные переговоры с Москвой по Украине. А Елисейский дворец даже опубликовал видео с саммита G7 под популярный российский трек «Капибара».

ПЛАНЫ ТРАМПА

В общем заявлении стран говорится, что сейчас «наиболее удачный момент» для введения санкций против нефтяного и газового секторов экономики РФ. Вместе с тем лидеры G7 планируют нарастить поставки Украине современных комплексов ПВО, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.

Зеленский рассказал, что попросил у Трампа технологии производства ПВО

Отмечается, что лидеры стран G7 уверены в том, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает условия для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Американский лидер Дональд Трамп также прилетел на саммит во Францию. Он поспешил сообщить всем, что теперь снова возвращается к урегулированию конфликта на Украине после успешной сделки по Ирану.

Он также по традиции положительно оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Украины рассказал, что попросил у американского коллеги Дональда Трампа лицензии на производство противобаллистических ракет-перехватчиков. По словам украинского лидера, этот вопрос осуждался во время встречи на саммите «Большой семёрки» (G7), однако глава Белого дома не дал окончательного ответа, но «позитивно отнесся» к просьбе.

Обсуждению украинского вопроса был посвящен отдельный блок встреч, украинского лидера Владимира Зеленского в последний момент пригласили на мероприятие, пишут СМИ.

Накануне Зеленский заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться во Франции в рамках G7. Кремль же заявил об отсутствии приглашений от Киева провести встречу Путина и Зеленского на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.

При этом закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Мерц: Европа готова к мирным переговорам с Москвой

«Я считаю, что пора находить какую-то новую формулу. Все устали, все хотят, все страдают, кроме китайской экономики. Настало время. Я не знаю, как закончить конфликт без личной встречи Путина с Зеленским, другого варианта в нынешней ситуации нет. Министры иностранных дел не могут ничего подписать, этот важный акт придется подписывать главам государства, плюс договориться сразу обо всем: мирный договор, архитектура европейской безопасности. Именно эти два человека могут начать решать эти вопросы», - отметил он.

Рар подчеркнул, что посредники в переговорах лишь отстаивают свои личные позиции.

ПОЗИЦИЯ ЕВРОПЫ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной. С чем именно связаны эти надежды, глава правительства не уточнил, при этом после этого он анонсировал новый «пакет» помощи Киеву.

До этого он также говорил, что страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины.

«Мы дали понять американскому президенту Дональду Трампу, что готовы к мирным переговорам», — сказал глава немецкого правительства.

Мерц считает, что европейские государства в составе возможных участников диалога должны быть представлены на встречах наравне с США.

Территории, которые сегодня принадлежат России, должны быть ее частью, Киеву придется это принять, к этому Украину и Европу будет склонять американский лидер Дональд Трамп, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Немецкий политолог назвал «формулу мира» на Украине

«Европейцы выдвигают требования, которые Россия просто не может принять. Поэтому ключ по-прежнему в США. Американский президент Дональд Трамп относится с большим уважением к России и Путину, он хочет сильного партнера в лице России на будущее. Я думаю, что все договорятся по банальной формуле. Территории, которые сегодня принадлежат России, должны быть ее частью. Я не исключаю, что это территории и за пределами Донбасса. Украине и Западу придется на это согласиться. Трамп это предлагает уже давно», - отметил он.

По его словам, Украине предложат восстановление территорий и вступление в ЕС как гарантию безопасности.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал готовность воздействовать на Украину и страны Европы с целью достижения мирного урегулирования. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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ФОТО: AP / ТАСС
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