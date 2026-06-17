Отмечается, что лидеры стран G7 уверены в том, что соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает условия для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Американский лидер Дональд Трамп также прилетел на саммит во Францию. Он поспешил сообщить всем, что теперь снова возвращается к урегулированию конфликта на Украине после успешной сделки по Ирану.

Он также по традиции положительно оценил состоявшиеся 14 июня телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Президент Украины рассказал, что попросил у американского коллеги Дональда Трампа лицензии на производство противобаллистических ракет-перехватчиков. По словам украинского лидера, этот вопрос осуждался во время встречи на саммите «Большой семёрки» (G7), однако глава Белого дома не дал окончательного ответа, но «позитивно отнесся» к просьбе.

Обсуждению украинского вопроса был посвящен отдельный блок встреч, украинского лидера Владимира Зеленского в последний момент пригласили на мероприятие, пишут СМИ.

Накануне Зеленский заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться во Франции в рамках G7. Кремль же заявил об отсутствии приглашений от Киева провести встречу Путина и Зеленского на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.

При этом закончить конфликт на Украине без личной встречи Путина с Зеленским в нынешней ситуации невозможно, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.