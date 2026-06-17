Сборная Австрии впервые за 36 лет одержала победу в матче ЧМ по футболу

Австрийцы обыграли сборную Иордании в матче группового этапа первенства со счетом 3:1. В составе команды Австрии забил мяч Романо Шмид, двумя голами отметился Марко Арнаутович. У сборной Иордании отличился Али Олван, также защитник команды Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота.

Австрия одержала победу в матче мундиаля впервые за 36 лет. В 1990-м команда стала третьей в групповом этапе, обыграв сборную США.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Первенство завершится 19 июля. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп лично вручит Кубок мира капитану сборной, которая выиграет чемпионат, пишет 360.ru.

