Сборная Австрии впервые за 36 лет одержала победу в матче ЧМ по футболу
Сборная Австрии по футболу впервые с 1990 года выиграла в матче чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.
Австрийцы обыграли сборную Иордании в матче группового этапа первенства со счетом 3:1. В составе команды Австрии забил мяч Романо Шмид, двумя голами отметился Марко Арнаутович. У сборной Иордании отличился Али Олван, также защитник команды Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота.
Австрия одержала победу в матче мундиаля впервые за 36 лет. В 1990-м команда стала третьей в групповом этапе, обыграв сборную США.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Первенство завершится 19 июля. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп лично вручит Кубок мира капитану сборной, которая выиграет чемпионат, пишет 360.ru.
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