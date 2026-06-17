В трех регионах России задержали готовивших теракты пособников Киева

Готовивших теракты троих пособников спецслужб Украины задержали в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным силовиков, злоумышленники планировали диверсионно-террористические акты против российских военнослужащих, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции волонтерской организации, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. ФСБ своевременно выявила противоправную деятельность.

Правоохранители возбудили уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о госизмене.

Ранее ФСБ задержала жителя Рыбинска Ярославской области за подготовку теракта на железной дороге, пишет 360.ru.

