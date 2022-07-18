Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что после достижения стамбульских договоренностей переговорная делегация Украины не поддерживает с Россией никаких контактов, сообщает РИА Новости.

Володин заявил, что отказ Киева от переговоров не влияет на планы России

По его словам, в случае возобновления переговоров, условия для них будут совершенно другими.

«Украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева как и со стороны западных государств не просматривается», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ПутинЮрий Ушаков
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