Помощник Путина заявил об изменении условий для переговоров с Украиной

По его словам, в случае возобновления переговоров, условия для них будут совершенно другими.

«Украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева как и со стороны западных государств не просматривается», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на том, что переговоры с Россией для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы», сообщает RT.