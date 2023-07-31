Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии
31 июля 202315:24
Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, только в этом году российские спецслужбы предотвратили 10 террористических преступлений.
Накануне секретарь Совбеза сообщал, что атаки украинских дронов на территории России происходят непосредственно под руководством западных кураторов.
Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Великобритания позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
- АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва
- Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала
- Аналитик Кашин объяснил снижение цен на одежду в России
- Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
- Путин запретил использовать иностранную электронную почту при регистрации на российских сайтах
- Родители рассказали подробности массового отравления в детском лагере на Алтае
- Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии
- Глава Нацгвардии Украины: Освобожденные боевики «Азова» вернутся на поле боя
- В Дагестане спасли зацепившегося рогами за провода козла
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru