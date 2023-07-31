Патрушев: Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии

Зарубежные и украинские спецслужбы планируют диверсии в Карелии, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Песков назвал актами отчаяния атаки беспилотников на Москву и область

По его словам, только в этом году российские спецслужбы предотвратили 10 террористических преступлений.

Накануне секретарь Совбеза сообщал, что атаки украинских дронов на территории России происходят непосредственно под руководством западных кураторов.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Николай ПатрушевКарелияДиверсия

Горячие новости

Все новости

партнеры