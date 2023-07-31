Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА ВСУ на разные регионы России
Запад курирует атаки беспилотников украинских спецслужб на разные российские регионы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, атаки украинских дронов на территории России происходят непосредственно под руководством западных кураторов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления, напоминает RT.
Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru