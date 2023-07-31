Патрушев: Запад курирует атаки БПЛА ВСУ на разные регионы России

Запад курирует атаки беспилотников украинских спецслужб на разные российские регионы, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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По его словам, атаки украинских дронов на территории России происходят непосредственно под руководством западных кураторов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря. Он также отметил, что в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам. По его словам, Киев сосредоточился на террористических атаках на гражданскую инфраструктуру из-за неудач в рамках контрнаступления, напоминает RT.

Ранее в сети появились кадры здания «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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