Patriot потерял все ракеты при попытке сбить «Кинжал»

Зенитный комплекс Patriot американского производства потерял все 32 ракеты, когда пытался отбить атаку российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая в итоге уничтожила зенитно-ракетный комплекс, сообщает Military Watch Magazine.

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Общая стоимость запуска 32 ракет обошлась в 96 млн долларов. По данным издания, американские комплексы оставили для защиты Киева от крупных российских ударов. Это не позволило перенести Patriot ближе к фронту для прикрытия войск.

Ранее в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетным ударом комплекс Patriot на Украине отремонтирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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