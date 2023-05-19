Patriot потерял все ракеты при попытке сбить «Кинжал»

Общая стоимость запуска 32 ракет обошлась в 96 млн долларов. По данным издания, американские комплексы оставили для защиты Киева от крупных российских ударов. Это не позволило перенести Patriot ближе к фронту для прикрытия войск.

Ранее в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетным ударом комплекс Patriot на Украине отремонтирован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

