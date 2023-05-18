Пентагон: поврежденный ракетным ударом комплекс Patriot на Украине отремонтирован

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который 16 мая был поврежден во время обстрела Вооруженными силами РФ, отремонтирован и введен в строй. Об этом заявила зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК.

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По ее словам, американскими специалистами была проведена работу по устранению всех неполадок, полученных ЗРК во время авиаудара.

«Сейчас комплекс Patriot вновь введен в строй и готов к использованию на Украине», - добавила представитель пресс-службы Минобороны США.

Ранее стало известно, что США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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