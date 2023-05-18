СМИ: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский планировал атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot, сообщает китайская газета Sohu.
В статье говорится, что украинский лидер очень обрадовался, когда Киеву передали американские комплексы, однако президент РФ Владимир Путин одним ударом обрушил его планы.
Как пишет издание, Зеленский намеревался перехватить российские ракеты, чтобы «заставить Москву потерять лицо», однако российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила американскую установку.
«Этот инцидент оказал очень большое влияние на Россию и Украину... также болезненно ударил по США, стране производства этого комплекса ПВО», — заключили авторы статьи.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что находящиеся в Киеве многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot были уничтожены гиперзвуковым ракетами «Кинжал», сообщает журнал «Профиль».
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