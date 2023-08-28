Пасечник: Более 60 украинских БПЛА уничтожено за неделю в небе над ЛНР
Свыше 60 украинских беспилотников были уничтожены в небе над Луганской народной республикой за неделю при помощи систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики были успешно отражены. Пасечник подчеркнул, что небо над ЛНР осталось неприкосновенным.
Ранее, 28 августа, сообщалось, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru