Он отметил, что все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики были успешно отражены. Пасечник подчеркнул, что небо над ЛНР осталось неприкосновенным.

Ранее, 28 августа, сообщалось, что инструкторы Запада признали, что Украина не смогла добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил РФ возможности, сообщает «Радиоточка НСН».

