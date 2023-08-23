Пасечник доложил Путину об обстановке в ЛНР

Российский лидер Владимир Путин провел встречу в Кремле со временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником, сообщают «Известия».

Пасечник: В ЛНР нет следов начала контрнаступления ВСУ

Он заявил, что некоторая стабильность и прогнозируемость ситуации позволяет выполнять поставленные перед руководством ЛНР задачи. Так, с весны 2022 года по настоящее время в республике восстановлены и построены сотни километров дорог, водоводов. Ремонтируются подземные коммуникации, восстанавливаются линии электропередачи.

Что касается выборов, то Росгвардия уже взяла под охрану территориальные избирательные комиссии региона и их членов.

Ранее Пасечник сообщил о значительных потерях украинской армии на артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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