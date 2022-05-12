«Партизаны и лесные братья»: Чем ответит НАТО после завершения спецоперации на Украине

Опасность со стороны НАТО не исчезнет даже после самого оптимистичного завершения спецоперации на Украине, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Ранее экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что накачивание странами НАТО Украины оружием, грозит открытым конфликтом России с Альянсом, который может перерасти в «полноценную ядерную войну».