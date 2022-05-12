«Партизаны и лесные братья»: Чем ответит НАТО после завершения спецоперации на Украине
Запад хочет добиться военного поражения и уничтожения России, поэтому размещение в Крыму ядерного оружия оправдано, сказал в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Опасность со стороны НАТО не исчезнет даже после самого оптимистичного завершения спецоперации на Украине, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
Ранее экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что накачивание странами НАТО Украины оружием, грозит открытым конфликтом России с Альянсом, который может перерасти в «полноценную ядерную войну».
«Конечно, после завершения спецоперации станет гораздо опаснее. Ну, допустим, мы освободили от, как выразился Путин, "шайки неонацистов и наркоманов" всю Украину, включая и Западную Украину со Львовом. Я не думаю, что после этого НАТО и их пособники прекратят враждебные действия против России. Точно можно сказать, что они будут разжигать партизанскую войну, и это очень серьезно, потому что после Великой Отечественной войны в небольшой Прибалтике очень много лет свирепствовали банды так называемых "лесных братьев". На Украине, где очень много лесов, таких неприятностей может быть гораздо больше и в течение гораздо более долгого срока», - сказал Прохватилов.
При этом он допустил возможность размещения российского ядерного оружия в Крыму.
«Ну а почему бы и нет? И в Крыму, и на всех направлениях, в регионах, где это обосновано и соответствует интересам нацбезопасности РФ. Если у нас есть оружие, которое может напугать наших врагов, значит мы должны им противопоставить на их угрозы наши адекватные серьезные угрозы. Мы можем это сделать. Сейчас ясно, что Запад и НАТО – это наши враги, они прямо сказали, что хотят добиться военного поражения России, то есть, если называть вещи своими именами, - уничтожить Россию», - подчеркнул старший научный сотрудник Академии военных наук.
Вместе с тем Прохватилов признался, что не понимает, когда и как Россия собирается завершить спецоперацию на Украине.
«Когда Россия завершит спецоперацию на Украине, НАТО уже ничего не сможет поделать. Вопрос в том, - когда завершит и каким образом. Здесь полная неясность, потому что ежедневно на разном уровне выдвигаются разные цели. Раньше говорили о денацификации и демилитаризации, потом о том, что надо освободить территорию ЛНР и ДНР, и так далее», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал НСН, что в случае вступления в НАТО Финляндии и размещения войск Альянса вблизи Санкт-Петербурга, Россия ответит на такой шаг, «будут выставлены ракетные комплексы и так далее».
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