Медведев заявил, что конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну

Конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Как отметил политик в своем Telegram-канале, на Западе «не стихают» разговоры о войне России и НАТО и звучит тезис о том, что Москва якобы «пугает мир ядерным конфликтом».

В связи с этим Медведев напомнил, что «война по доверенности» может превратиться в прямой и открытый конфликт, у которого «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну».

«Это будет катастрофическим для всех сценарием. <...> Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!» — подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что путем предоставления военной помощи Украине США пытаются ограничить экономическое развитие и политическое влияние России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОДмитрий Медведев
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