Папа Римский составил мирный план по Украине

Папа Римский Франциск создал план мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

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В качестве площадки для переговоров понтифик предложил Ватикан. Целью плана названы мир, уважение к культуре и языку и общее сотрудничество между Россией, Украиной и Европой.

Приоритетами Папа Римский указал сохранение жизни людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. При этом понтифик назвал переговорный процесс между конфликтующими сторонами единственным способом преодолеть кризис.

Ранее Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПереговорыПапа Римский Франциск
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