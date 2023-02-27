Папа Римский составил мирный план по Украине

В качестве площадки для переговоров понтифик предложил Ватикан. Целью плана названы мир, уважение к культуре и языку и общее сотрудничество между Россией, Украиной и Европой.

Приоритетами Папа Римский указал сохранение жизни людей, а также неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта. При этом понтифик назвал переговорный процесс между конфликтующими сторонами единственным способом преодолеть кризис.

Ранее Папа Римский Франциск в Прощеное воскресенье призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров.

