Папа Римский: Торговля оружием – главная причина конфликта на Украине
Конфликт вокруг Украины связан не только с проблемой между Москвой и Киевом, но и вопросом поставок и продажи оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Папы Римского Франциска.
По его словам, один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, — это фабрики по производству оружия. Как отметил Папа, «украинский народ — народ-мученик, у него мученическая история, которая заставляет людей страдать». «Сейчас я увидел, что некоторые страны дают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ. И это плохо», – заявил Франциск.
Ранее стало известно, что Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru