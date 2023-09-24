Папа Римский: Торговля оружием – главная причина конфликта на Украине

По его словам, один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, — это фабрики по производству оружия. Как отметил Папа, «украинский народ — народ-мученик, у него мученическая история, которая заставляет людей страдать». «Сейчас я увидел, что некоторые страны дают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ. И это плохо», – заявил Франциск.

Ранее стало известно, что Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

