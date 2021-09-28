Турецкий вместо Северного. Украина нашла новый опасный газопровод

Газопровод «Турецкий поток» представляет собой более серьезную угрозу для экономики Украины, чем трубопровод «Северный поток-2». Об этом заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

Напомним, накануне компания «Газпром» заключила контракт с Венгрией на поставку газа, согласно которому до конца 2036 года страна будет получать 3,5 млрд кубометров топлива в год через Сербию и еще миллиард — через Австрию.

Москаль считает, что это прямая экономическая угроза Киеву. С этим не согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заверил, что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.

«Предполагается, что в Австрию он будет попадать через "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Украина непосредственно для нужд Венгрии транзитировать газ не будет. Но при этом это не является нарушением каких-то обязательств с ГТС Украины. Очень странно, что оператор газотранспортной системы Украины, коммерческая компания, которая просто выполняет обязательства по транспортировке газа из одной точки в другую, берет на себя функции МИД, правительства, президента Украины и начинает делать политические заявления. Своим контрактом с Венгрией Россия контракт с Украиной не нарушает. Куда поставлять газ, решает "Газпром"», - заявил Игорь Юшков.