Турецкий вместо Северного. Украина нашла новый опасный газопровод
Эксперты НСН пояснили, почему заключение контракта между Россией и Венгрией никак не отразится на экономическом положении Украины.
Газопровод «Турецкий поток» представляет собой более серьезную угрозу для экономики Украины, чем трубопровод «Северный поток-2». Об этом заявил экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
Напомним, накануне компания «Газпром» заключила контракт с Венгрией на поставку газа, согласно которому до конца 2036 года страна будет получать 3,5 млрд кубометров топлива в год через Сербию и еще миллиард — через Австрию.
Москаль считает, что это прямая экономическая угроза Киеву. С этим не согласен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заверил, что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
«Предполагается, что в Австрию он будет попадать через "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Украина непосредственно для нужд Венгрии транзитировать газ не будет. Но при этом это не является нарушением каких-то обязательств с ГТС Украины. Очень странно, что оператор газотранспортной системы Украины, коммерческая компания, которая просто выполняет обязательства по транспортировке газа из одной точки в другую, берет на себя функции МИД, правительства, президента Украины и начинает делать политические заявления. Своим контрактом с Венгрией Россия контракт с Украиной не нарушает. Куда поставлять газ, решает "Газпром"», - заявил Игорь Юшков.
Эксперты поясняют, что по транзитному договору «Газпром» должен прокачивать каждые сутки по 109 миллионов кубических метров, это 40 миллиардов в год. Если он не качает физически этот газ, он всё равно за это платит, это называется условие «качай или плати». Украина ни одного рубля, ни одного доллара не теряет от нынешнего соглашения с Венгрией. Тем более в Европе настолько высокий спрос на газ, что хватает и на загрузку «Турецкого потока», и на загрузку ГТС Украины.
Тем не менее, МИД Украины заявил, что «удивлен и разочарован» решением властей Венгрии. А решение Будапешта заключить долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку газа в обход Украины было названо «исключительно политическим» и «экономически необоснованным», а также «принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».
Экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил в интервью НСН, что прекращение транзита российского газа через эту страну приведет к банкротству «Нафтогаза Украины».
«Потеря транзитной функции - это сплошные убытки. У нас же ГТС не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является «Нафтогаз Украины», который включает разные функции – добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому просто эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет. Перед правительством Украины встанет проблема о погашении убытков этой компании», - сказал Лановой.
Напомним, «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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