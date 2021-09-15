Экс-министр экономики Украины предрек банкротство «Нафтогаза» из-за «Северного потока-2»

«Потеря транзитной функции - это сплошные убытки. У нас же ГТС не отдельно от субъекта экономики. Субъектом является «Нафтогаз Украины», который включает разные функции – добычу, транспортировку, распределение, продажи, долговые отношения и так далее. Поэтому просто эта компания станет банкротом, потому что эту транспортную сеть надо поддерживать, ремонтировать, платить зарплаты, оплачивать электроэнергию, а покрытия этих расходов не будет. Перед правительством Украины встанет проблема о погашении убытков этой компании», - сказал Лановой.

По его словам, внутренних запасов газа не хватает Украине для обеспечения собственных нужд, поэтому «переориентация на себя» невозможна.

«Газа, который добывается на наших внутренних скважинах, нет в избытке. Нет скважин, которые не используются. У нас все загружено, вся внутренняя добыча распределяется. Нам, тем не менее, не хватает этого газа, поэтому он покупается за границей. Так что простая переориентация невозможна – нет такого источника», - объяснил экс-министр экономики Украины.

Лановой посетовал, что страна абсолютно не подготовлена к такому повороту из-за того, что президенты «больше говорят, чем делают».

«Политика, а не текущие вопросы, занимает внимание всех президентов. Один президент отошел, другой пришел, один ориентируется на такие планы, другой не имеет планов. В результате получается, что политики больше говорят, чем делают. Поэтому Украина оказалась абсолютно неподготовленной к этой ситуации. При этом каждый глава «Нафтогаза» говорит: «Да, мы будем увеличивать внутреннюю добычу», но ничего подобного не делается и начинаются объяснения, что это очень дорого и многолетний процесс, как будто он не начался еще 30 лет назад», - подчеркнул он.

При этом, по данным экс-министра, Москва обещала Киеву сохранить существенные объемы транзита, и в случае выполнения этих обещаний проблем не будет ни в Европе, ни на Украине.

«В Европе действуют определенные правила недопущения приоритетности отдельных монопольных поставщиков. Если Россия будет выполнять те условия, которые она пообещала и Украине, и Германии, что примерно 60% будет поставляться через внешние для Украины пути, а 30-40% через Украину, то все будет нормально. Если же Россия обещает одно, а через Украину газ не пустит, думаю, что Евросоюз должен будет отреагировать и оштрафовать поставщика из России. Поэтому здесь не все однозначно», - заключил собеседник НСН.