Пан-атаман с британским золотом: Что принесёт Украине президентство Залужного
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный в должности президента Украины будет лидером войны, а не мира, сказал НСН Владимир Олейник.
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный на президентских выборах сможет рассчитывать на поддержку военных, а в целом Украина готова проголосовать за любого кандидата, кроме нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах, пишут украинские СМИ. Посла вызвали в Киев из‑за отставки Стармера, чтобы обсудить перспективу выборов. При этом Зеленский отметил, что обстановка на фронте и консолидация общества позволяют провести выборы в скором времени, но важно избежать раскола среди украинцев. Олейник напомнил, что в прошлом Залужный уже демонстрировал свои президентские амбиции.
«Зеленский и Залужный находятся под контролем британцев. Сейчас британцы ставят задачу — не убрать нацизм, а повысить его КПД. Провести рокировку, чтобы украинцы приняли Залужного как президента мира, хотя он, как и Зеленский, – лидер войны. Залужный выказывал президентские амбиции, и социология это показывала. Он уже не один раз высказывался в СМИ, критиковал Зеленского, давал политические указания военным. При этом мы не наблюдали снятия Залужного с должности или его ухода в отставку. К нему подтянулся и Порошенко, который сам с учетом санкций не может участвовать в кампании. У него есть партия, деньги, СМИ, его люди уже замечены в Лондоне, в штабе, который готовит Залужного к выборам», — сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, в должности президента Залужный скорее всего проводил бы политику террора.
«Если будут выборы, люди будут голосовать за любого кроме Зеленского. По всем показателям такой институт как армия на Украине на первом месте. Ассоциация Залужного с армией очевидна. Военные видят в нем того, кто придет и их не забудет. После войны будет много проблем с военными, с инвалидами. У Залужного есть преимущества с точки зрения поддержки. Но он бы продолжал политику террора и войны. Не нужно забывать, что Залужного уже связали со взрывами "Северных потоков". Он нигде не сказал, что непричастен. Террорист может проводить только политику террора. Как говорил один из героев "Свадьбы в Малиновке": "У пана-атамана нет золотого запаса". Кто платит — тот и заказывает музыку. Запад, скорее всего, будет продолжать стремиться уничтожить Россию, как когда-то уничтожили СССР. Это игра вдолгую. Не будет войны, будет террор», — уточнил Олейник.
Ранее политолог-международник Николай Топорнин заявил, что скандал вокруг задержания экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и интервью его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель могут быть частью единого сценария — внутреннего заговора против украинского президента, передает «Радиоточка НСН».
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