СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный незадолго до начала специальной военной операции оценивал потенциальный конфликт с Россией как «бой любителя против Майка Тайсона». Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, генерал был недоволен тем, что президент Украины Владимир Зеленский не стал вводить военное положение перед началом боевых действий. Залужный, как пишет газета, сравнивал ситуацию с поединком против легендарного боксера, к которому страна оказалась не готова. Он отмечал, что шансы в таком противостоянии были «один на миллион».

Залужный заявил, что грозил ввести войска в Киев во время обысков

В среду Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в интервью Associated Press заявил, что план контрнаступления 2023 года, разработанный им при участии НАТО, не достиг поставленных целей из-за решений главы государства. По его словам, после начала конфликта отношения с Зеленским ухудшились на фоне разногласий о стратегии обороны.

Генерал также рассказал, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск. Он утверждает, что повод был надуманным, а действия силовиков были направлены на давление со стороны руководства страны, передает «Радиоточка НСН».

