СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный незадолго до начала специальной военной операции оценивал потенциальный конфликт с Россией как «бой любителя против Майка Тайсона». Об этом сообщает Guardian.

По данным издания, генерал был недоволен тем, что президент Украины Владимир Зеленский не стал вводить военное положение перед началом боевых действий. Залужный, как пишет газета, сравнивал ситуацию с поединком против легендарного боксера, к которому страна оказалась не готова. Он отмечал, что шансы в таком противостоянии были «один на миллион».