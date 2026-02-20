СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный незадолго до начала специальной военной операции оценивал потенциальный конфликт с Россией как «бой любителя против Майка Тайсона». Об этом сообщает Guardian.
По данным издания, генерал был недоволен тем, что президент Украины Владимир Зеленский не стал вводить военное положение перед началом боевых действий. Залужный, как пишет газета, сравнивал ситуацию с поединком против легендарного боксера, к которому страна оказалась не готова. Он отмечал, что шансы в таком противостоянии были «один на миллион».
В среду Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в интервью Associated Press заявил, что план контрнаступления 2023 года, разработанный им при участии НАТО, не достиг поставленных целей из-за решений главы государства. По его словам, после начала конфликта отношения с Зеленским ухудшились на фоне разногласий о стратегии обороны.
Генерал также рассказал, что в сентябре 2022 года сотрудники СБУ провели у него обыск. Он утверждает, что повод был надуманным, а действия силовиков были направлены на давление со стороны руководства страны, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
- Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России
- Водитель утонувшего на Байкале УАЗа вез туристов по закрытой дороге
- В числе погибших на Байкале оказался ребенок
- Президент и переговорщик от ЕС: Меркель пророчат мощный «камбек»
- Врач назвал возможную причину смерти солиста Shortparis Комягина
- В театре «Модерн» покажут «Нирвану» ко дню рождения Курта Кобейна
- Zara зарегистрировала в России товарный знак
- Финансист объяснил, почему российская молодежь считает ипотеку рабством
- Аделию Петросян пригласили для участия в гала-концерте Олимпиады-2026