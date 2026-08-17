Приблизятся к истокам: Почему Disney откажется от «повестки» в адаптации «Рапунцель»
Студия Disney понимает, что каноничные образы принцесс могут привести к лучшему коммерческому результату, чем отражение повестки в кино, сказал НСН Александр Голубчиков.
Вектор изменений, которые происходят в Голливуде, говорит о том, что образы сильных женских персонажей в игровом детском кино могут уйти в прошлое, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Голубчиков.
Лайв-экшн-ремейк мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» выйдет 31 марта 2028 года, сообщила студия Disney во время презентации Disney Entertainment Showcase на фанатском мероприятии D23. Аудитории презентовали первый тизер, в котором Тиган Крофт предстала в роли Рапунцель. При этом ранее сборы «Моаны» (2026) с Дуэйном Джонсоном, «Белоснежки» (2025) с Рэйчел Зеглер и «Русалочки» с Холли Бейли уже не оправдали ожиданий компании. Голубчиков допустил, что в новом проекте Disney учтет былые ошибки.
«Главные героини в проектах "Русалочка" и "Белоснежка" не очень соответствовали каноничному образу. На первых промоматериалах "Рапунцель" видно, что студия учла ошибки – образ героини схож с тем, что представили в мультфильме. Зритель увидел: когда студия начинает привносить в историю повестку, получается так себе. Учитывая, что в Голливуде сегодня меняется отношение к повестке и женским персонажам, новый фильм, вероятно, будет ближе к оригинальному мультфильму. Думаю, публика должна воспринять это благосклонно. Возможно, время сильных женщин в игровом детском кино проходит. Однако впереди "Холодное сердце 3", в котором во главе две достаточно сильные героини», - сказал он.
Собеседник НСН также не исключил, что кассовые сборы «Рапунцель» определят будущую судьбу всех возможных игровых адаптаций.
«Вероятно, после истории, которая произошла во время промо "Белоснежки", актеров проектов Disney обяжут подписывать более жесткие договоры. Это позволило бы чуть больше ограничить исполнителей главных ролей в высказываниях. Некоторым фильмам лучше оставаться в анимационном формате, например, у "Моаны" был прекрасный вайб, который сложно было перенести в игровую часть. Все, что было волшебным в анимации, в игровой версии выглядело искусственно. "Рапунцель" - классическая история, она более знакома публике по переложениям братьев Гримм. Думаю, студия сейчас пытается скорректировать стратегию. Если "Рапунцель" не удастся, значит, эту историю надо прикрывать. Но пока еще есть куда развиваться», - объяснил Голубчиков.
Оригинальный мультфильм «Рапунцель» 2010 года заработал в мировом прокате 592 млн долларов.
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