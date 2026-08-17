Лайв-экшн-ремейк мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» выйдет 31 марта 2028 года, сообщила студия Disney во время презентации Disney Entertainment Showcase на фанатском мероприятии D23. Аудитории презентовали первый тизер, в котором Тиган Крофт предстала в роли Рапунцель. При этом ранее сборы «Моаны» (2026) с Дуэйном Джонсоном, «Белоснежки» (2025) с Рэйчел Зеглер и «Русалочки» с Холли Бейли уже не оправдали ожиданий компании. Голубчиков допустил, что в новом проекте Disney учтет былые ошибки.

«Главные героини в проектах "Русалочка" и "Белоснежка" не очень соответствовали каноничному образу. На первых промоматериалах "Рапунцель" видно, что студия учла ошибки – образ героини схож с тем, что представили в мультфильме. Зритель увидел: когда студия начинает привносить в историю повестку, получается так себе. Учитывая, что в Голливуде сегодня меняется отношение к повестке и женским персонажам, новый фильм, вероятно, будет ближе к оригинальному мультфильму. Думаю, публика должна воспринять это благосклонно. Возможно, время сильных женщин в игровом детском кино проходит. Однако впереди "Холодное сердце 3", в котором во главе две достаточно сильные героини», - сказал он.