Администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» получил 11 лет колонии

Московский гарнизонный военный суд признал администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Полякова виновным по делу о вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным следствия, Поляков, а также предприниматель Александр Санин и переводчик Денис Савинский вымогали 50 млн рублей у руководства АО «Ланит». Деньги они требовали за удаление и блокировку негативных публикаций.

По решению суда, Поляков получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили звания «полковник» и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Санина приговорили к девяти годам колонии, а Савинского - к восьми.

Ранее основателя крупнейшего автодилера «Рольф»и экс-депутата Госдумы Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам заключения по уголовному делу о выводе средств за рубеж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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