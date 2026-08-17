СМИ назвали причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьер

Собеседник портала рассказал, что в службу спасения позвонил друг 36-летней американской актрисы. Он сообщил, что Панеттьер находится в своём доме без сознания и у что неё остановилось сердце.

Отмечается, что прибывшие на место врачи не смогли реанимировать Панеттьер. В полиции, в свою очередь, указали, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

О смерти Панеттьер стало известно 17 августа. У Панеттьер осталась 12-летняя дочь, полную опеку над которой в 2018 году получил её отец, бывший украинский боксёр Владимир Кличко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

