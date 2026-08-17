СМИ назвали причину смерти американской актрисы Хайден Панеттьер
Причиной смерти звезды фильмов ужасов «Крик» и теледрамы «Нэшвилл» Хейден Панеттьер стала остановка сердца. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет TMZ.
Собеседник портала рассказал, что в службу спасения позвонил друг 36-летней американской актрисы. Он сообщил, что Панеттьер находится в своём доме без сознания и у что неё остановилось сердце.
Отмечается, что прибывшие на место врачи не смогли реанимировать Панеттьер. В полиции, в свою очередь, указали, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.
О смерти Панеттьер стало известно 17 августа. У Панеттьер осталась 12-летняя дочь, полную опеку над которой в 2018 году получил её отец, бывший украинский боксёр Владимир Кличко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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