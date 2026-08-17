Шлосберга приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках об армии

Псковский городской суд признал политика виновным в распространении фейков о Вооружённых силах РФ и повторной дискредитации армии. Поводом для возбуждения дела стали его пост в Telegram-канале и выступление в дебатах.

Отмечается, что сам Шлосберг вину не признал.

Ранее в Сирии экс-президента страны Башара Асада заочно приговорили к смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

