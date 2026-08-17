Шлосберга приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках об армии
Зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был приговорён к 11 годам и месяцу лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.
Псковский городской суд признал политика виновным в распространении фейков о Вооружённых силах РФ и повторной дискредитации армии. Поводом для возбуждения дела стали его пост в Telegram-канале и выступление в дебатах.
Отмечается, что сам Шлосберг вину не признал.
Ранее в Сирии экс-президента страны Башара Асада заочно приговорили к смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Никто не рискует: Почему покупатели отказались от новостроек в «старой» Москве
- Милонов заявил, что отменять концерт Канье Уэста в России не следует
- Более 400 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году
- Мишустин: На обновление общественного транспорта ежегодно выделяют 30 млрд рублей
- Пригожин раскрыл, что грозит Канье Уэсту за концерты в России
- Шлосберга приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках об армии
- Рудковская заявила, что Канье Уэст также выступит в Москве
- Новым «Пиратам Карибского моря» с Джонни Деппом предрекли оглушительный успех
- Администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» получил 11 лет колонии
- Приблизятся к истокам: Почему Disney откажется от «повестки» в адаптации «Рапунцель»