Шлосберга приговорили к 11 годам колонии по делу о фейках об армии

Зампред партии «Яблоко» Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был приговорён к 11 годам и месяцу лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» получил 11 лет колонии

Псковский городской суд признал политика виновным в распространении фейков о Вооружённых силах РФ и повторной дискредитации армии. Поводом для возбуждения дела стали его пост в Telegram-канале и выступление в дебатах.

Отмечается, что сам Шлосберг вину не признал.

Ранее в Сирии экс-президента страны Башара Асада заочно приговорили к смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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