Рудковская заявила, что Канье Уэст также выступит в Москве

«Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же», — написала она.

Рудковская также выразила уверенность, что Уэст соберет на «Газпром - Арене» аншлаг.

Ранее промоутер Владимир Зубицкий заявил «Радиоточке НСН», что шоу Уэста в Питере будет стоить миллионы долларов и окупится с продажи билетов.

