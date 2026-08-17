Рудковская заявила, что Канье Уэст также выступит в Москве
Американский рэпер Канье Уэст посетит с концертами не только Санкт-Петербург, но и Москву. С таким утверждением в своём Telegram-канале выступила продюсер Яна Рудковская.
«Я знаю, что он будет и в Москве. Как только у меня будет больше информации, где и когда, я дам знать здесь тут же», — написала она.
Рудковская также выразила уверенность, что Уэст соберет на «Газпром - Арене» аншлаг.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий заявил «Радиоточке НСН», что шоу Уэста в Питере будет стоить миллионы долларов и окупится с продажи билетов.
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