На Украине допустили внутренний заговор против Зеленского
Скандал вокруг задержания экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и интервью его бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель могут быть частью единого сценария — внутреннего заговора против украинского президента. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил политолог-международник Николай Топорнин.
Он обратил внимание, что глава Украины не обладает абсолютной поддержкой в стране. В качестве примера он привел ситуацию с Игорем Коломойским: олигарх, который способствовал приходу Зеленского к власти, сейчас находится под стражей и, по мнению политолога, может использовать свои связи для давления на нынешнюю администрацию.
Топорнин добавил, что недовольство политикой главы государства испытывают и сторонники экс-президента Петра Порошенко, и команда бывшей премьер-министра Юлии Тимошенко. Кроме того, определенное неприятие вызывает курс Киева у локальных сил на Западной Украине.
По словам аналитика, оппоненты Зеленского понимают: устранить его через выборы невозможно, поскольку он остается фаворитом любой предвыборной гонки. Поэтому основная тактика — сбор компромата и дискредитация лидера в глазах западных партнеров и собственного населения.
Ранее политолог описал положение Зеленского после обвинений против Ермака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
