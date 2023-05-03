СМИ: ВСУ перебросили тысячи бойцов под Одессу для провокации против Приднестровья

По данным издания, в марте власти начали передавать ВСУ ангары в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Украинские войска размещают здесь личный состав и технику. За апрель на этот участок направили до 4 тысяч солдат ВСУ: они размещаются в ангарах и меняют места дислокации раз в два-три дня, пишет «Свободная пресса».

«С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск», — отмечается в сообщении.

При этом вторая группировка украинских солдат попытается осуществить захват складов с боеприпасами в селе Колбасна в Приднестровье.

