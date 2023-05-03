СМИ: ВСУ перебросили тысячи бойцов под Одессу для провокации против Приднестровья
Украинская армия готовит провокацию против Приднестровья, для этого в Одесскую область перебросили тысячи военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.
По данным издания, в марте власти начали передавать ВСУ ангары в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная. Украинские войска размещают здесь личный состав и технику. За апрель на этот участок направили до 4 тысяч солдат ВСУ: они размещаются в ангарах и меняют места дислокации раз в два-три дня, пишет «Свободная пресса».
«С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск», — отмечается в сообщении.
При этом вторая группировка украинских солдат попытается осуществить захват складов с боеприпасами в селе Колбасна в Приднестровье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru