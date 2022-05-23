В Кремле прокомментировали суд над российским военным на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москвы мало возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, сообщает РИА Новости.
По его словам, для Кремля первоочередное значение имеет судьба каждого гражданина России, поэтому меры будут приниматься по другим каналам.
«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина... к сожалению, мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте... Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», - подчеркнул он.
Ранее суд в Киеве признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
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