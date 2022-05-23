В Кремле прокомментировали суд над российским военным на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москвы мало возможностей для защиты российского военного на Украине на месте, сообщает РИА Новости.

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По его словам, для Кремля первоочередное значение имеет судьба каждого гражданина России, поэтому меры будут приниматься по другим каналам.

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина... к сожалению, мы не имеем много возможностей для защиты его интересов на месте... Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», - подчеркнул он.

Ранее суд в Киеве признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудРоссияВоеннослужащиеУкраинаДмитрий Песков
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